Gruppo Montenegro acquisisce il marchio di rum Pampero

Il gigante britannico delle bevande alcoliche, Diageo, ha recentemente concluso un accordo per la cessione del marchio di rum Pampero al Gruppo Montenegro, un’importante azienda italiana nel settore dei distillati premium e del food grazie a prodotti come Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Brandy Vecchia Romagna e Vermouth Rosso Antico.

Pampero, con una storia di 85 anni, è noto per essere il primo rum venezuelano invecchiato per oltre due anni ed è il rum più venduto in Italia per volume. Ha anche una presenza significativa nei mercati dell’Europa continentale. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.

Paul Douek, membro del comitato esecutivo del Gruppo Montenegro, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare l’acquisizione di Pampero, un rum che migliorerà notevolmente il nostro percorso di crescita sia in Italia che a livello internazionale. L’eccezionale patrimonio e le qualità uniche di Pampero arricchiranno il nostro portafoglio di liquori. Siamo particolarmente lieti di aver raggiunto questo traguardo dopo la nomina del nuovo amministratore delegato del Gruppo Montenegro, Sergio Fava. L’acquisizione di Pampero rappresenta una nuova fase cruciale per il Gruppo Montenegro mentre rafforziamo la nostra espansione globale con il nostro nuovo team dirigenziale”.