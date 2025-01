Golden Goose, Blue Pool Capital nuovo azionista di minoranza

Golden Goose, brand leader di sneakers, abbigliamento e accessori di lusso, ha annunciato un investimento strategico di minoranza del 12% circa nel Gruppo da parte di Blue Pool Capital, società di investimento e family office con sede a Hong Kong. I fondi consigliati da Permira, società di investimento globale, manterranno un investimento di maggioranza in Golden Goose. La transazione è stata negoziata e concordata poco dopo la decisione del Gruppo di rinviare l’IPO prevista per giugno 2024 ed è stata completata oggi.

Oliver Weisberg, ceo di Blue Pool Capital, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Golden Goose.

L’investimento di Blue Pool Capital, spiega la nota, arriva in un periodo di forti risultati finanziari per Golden Goose, nonostante il difficile contesto di mercato per il settore del lusso. Nei 9 mesi conclusi a settembre 2024, il Gruppo ha registrato una crescita dei ricavi del 12% su base annua e una crescita dell’EBITDA rettificato dell’11%, trainata principalmente dalla performance del canale DTC, cresciuto del 18% su base annua.