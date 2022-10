Gli azionisti di Cellularline non aderiscono all’OPA promossa da 4 SIDE

Nella giornata di oggi Cellularline ha comunicato che alcuni azionisti hanno sottoscritto un accordo parasociale con il quale si sono impegnati a non aderire all’Offerta a un prezzo inferiore a Euro 5,20 per azione. L’offerta pubblica di acquisto in questione era stata promossa da 4 SIDE sulle azioni ordinarie di Cellularline.

Gli Azionisti sottoscrittori del Patto detengono complessivamente n. 8.342.450 azioni di Cellularline, pari a oltre il 38% del capitale sociale e al 40% del capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente.