Giornata negativa, Piazza Affari chiude a -0,5%

Seduta in rosso per l’azionario europeo, con il Ftse Mib di Milano che chiude in calo dello 0,5% a 27.175 punti. Acquisti in particolare su Saipem (+3,6%), Mps (+3,15%) e Cnh (+2,3%) mentre arretrano Moncler (-5,4%), Ferrari (-3,3%), Amplifon (-2,6%) e Interpump (-2,6%).

A Wall Street, indici poco mossi in attesa di novità sul tetto del debito statunitense. L’incontro di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha fatto registrare qualche spiraglio di apertura, ma l’intesa non è stata ancora raggiunta.

Intanto, gli indici Pmi dell’eurozona hanno evidenziato una contrazione dell’attività manifatturiera al ritmo più rapido da tre anni, mentre i servizi continuano a espandersi, destando preoccupazioni in termini di pressioni inflazionistiche. Negli Usa, le vendite di nuove case sono salite inaspettatamente sui massimi da oltre un anno.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane in area 185 bp con il rendimento del decennale italiano al 4,32%.

Sul Forex, l’euro/dollaro scende sotto quota 1,08 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) recupera terreno oltre i 77 dollari al barile, dopo il monito del ministro saudita dell’energia contro gli short seller.