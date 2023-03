Germania: inflazione rallenta al 7,4% a/a (dato armonizzato al 7,8%)

La prima lettura di marzo sull’indice dei prezzi al consumo tedesco ha evidenziato una crescita su base annua del 7,4%, in rallentamento rispetto all’8,7% di febbraio. Su base mensile, il dato mostra un aumento dello 0,8%, in linea con quanto rilevato nel mese precedente. Le attese erano rispettivamente per un +7,3% e un +0,7%.

L’indice armonizzato è aumentato dell’1,1% congiunturale, contro lo 0,8% previsto e l’1% di febbraio. Su base tendenziale la crescita dei prezzi al consumo ha rallentato dal 9,3% al 7,8%, meno delle previsioni (7,5%).

Il calo dell’inflazione è motivato principalmente dalla minor crescita dei prezzi dell’energia (+3,5% a marzo rispetto a un anno fa), mentre i prodotti alimentari continuano a mostrare un forte rialzo (+22,3% su anno).