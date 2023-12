FOS S.p.A.: via libera dal MIMIT a contributo da 560mila euro per progetto Demetra

FOS S.p.A è capofila del progetto di R&D denominato “Demetra: un approccio sistemico e integrato fondato sull’acquaponica e sulla valorizzazione degli scarti per la creazione di un sistema alimentare

pilota” del valore di 5 milioni di Euro, di cui 2,5 milioni di Euro finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il bando MISE – decreto ministeriale 31 dicembre 2021 e decreto

direttoriale del 18 marzo 2022 “accordi per l’innovazione nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo pilastro del programma “Orizzonte Europa”.