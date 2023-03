Fineco: raccolta di febbraio pari a 870 mln, di cui gestito 185 mln

Nel mese di febbraio la raccolta netta di Fineco ha raggiunto quota 870 milioni di euro (1,6 miliardi da inizio anno). L’asset mix vede a febbraio la componente gestita attestarsi a 185 milioni, quella amministrata a 1.045 milioni, mentre la diretta è pari a -360 milioni.

Contemporaneamente accelera l’ampliamento della base clienti, con 9.938 nuovi clienti nel mese di febbraio che portano il totale a 1.500.028.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di febbraio a 16 milioni, un dato in crescita di oltre il 40% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 32 milioni.

Per quanto riguarda Fineco Asset Management (FAM), nel mese di febbraio ha registrato 266 milioni. La raccolta da inizio anno è pari a 961 milioni per le classi retail e a 30 milioni per quelle istituzionali, portando le masse complessive di FAM a 27,6 miliardi: 17,1 miliardi nella componente retail (+14% a/a) e 10,5 miliardi in quella istituzionale (+2% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 31,6% rispetto al 28,1% di un anno fa.

Infine, il Patrimonio totale è pari a 111,2 miliardi, rispetto a 105 miliardi di febbraio 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 48,5 miliardi rispetto a 46 miliardi di un anno fa (+5% a/a).