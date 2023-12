A novembre la raccolta netta di Fineco si attesta a € 287 milioni.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di novembre a € 15 milioni, un dato in crescita di circa il 30% rispetto alla media dei ricavi mensili tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 172 milioni.