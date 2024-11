Fincantieri: finalizzato ordine con Crystal per nuova nave da crociera di alta gamma

Fincantieri e Crystal, leader in esperienze di crociera eccezionali, hanno annunciato che, a seguito dell’esercizio dell’opzione concessa nell’ambito degli accordi relativi a due unità comunicati al mercato lo scorso 27 giugno, è stato perfezionato l’ordine per la costruzione di una terza nave da crociera di alta gamma e di ultima generazione. La società di Trieste ha precisato in una nota che “il valore dell’ordine, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, è grande”. La nuova unità, come le due gemelle, giugno, avrà una stazza lorda di 61.800 tonnellate e potrà ospitare circa 690 passeggeri.