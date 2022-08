Finanza&Fashion: Capri Holdings, ricavi trimestrali oltre le attese

Capri Holdings, la finanziaria che controlla Michael Kors, Versace e Jimmy Choo e altri marchi di lusso, ha riportato ricavi trimestrali migliori delle attese. In particolare, il big del lusso ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio fiscale 2023 (concluso lo scorso 2 luglio) con ricavi complessivi in rialzo dell’8,5% a quota 1,36 miliardi di dollari. L’utile netto si è invece attestato nel trimestre a 201 milioni, ossia 1,4 dollari per azione, rispetto ai 219 milioni, ossia $1,41 per azione, un anno fa. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, i profitti sono saliti a $215 milioni dai $221 milioni dell’analogo periodo nel 2022.