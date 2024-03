Ferrari e SK On firmano un’intesa per l’innovazione nelle tecnologie delle batterie

Ferrari e SK On hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa che segna un ulteriore passo avanti nella loro collaborazione per guidare l’innovazione nel campo delle tecnologie relative alle celle per batterie.

SK On, noto produttore di batterie per veicoli elettrici su scala mondiale, ha iniziato a fornire le sue celle di alta qualità per le batterie delle vetture sportive di Ferrari a partire dal 2019. Questa partnership rappresenta un esempio emblematico di come la collaborazione tra aziende e fornitori possa essere un motore di progresso condiviso.

“La collaborazione tra aziende e fornitori è fonte di progresso comune”, ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari: “Lavoriamo con SK On per esplorare nuove frontiere e alimentare l’energia che proviene dalle idee condivise”.

Entusiasmo anche da parte di Lee Seok-hee, CEO di SK On: “Mettendo a fattore comune competenze e tecnologie delle due aziende ci aspettiamo di fornire ai clienti nuove esperienze e valore aggiunto”.