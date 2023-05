Ferrari: azioni proprie al 4,86% del capitale

Tra il 22 e il 26 maggio Ferrari ha acquistato 47.110 azioni, in forma aggregata su Euronext Milan e sul New York Stock Exchange, per un controvalore complessivo 12.660.575 euro.

Gli acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 200 milioni di euro annunciato il 1° dicembre 2022, quale seconda tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026.

Al 26 maggio 2023 la Società deteneva 12.498.720 azioni proprie ordinarie pari al 4,86% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.