Fed, tassi fermi al 5,25%-5,50%

Tassi fermi per la Federal Reserve (Fed). Il Fomc, il braccio operativo della banca centrale americana, ha deciso di mantenere i tassi d’interesse nel range compreso tra 5,25%-5,50%, confermando le attese del mercato. “Nel considerare eventuali aggiustamenti all’intervallo obiettivo per il tasso per i Fed Funds, il Comitato di politica monetaria valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”, si legge nel comunicato ufficiale della Fed diffuso ieri sera nel quale si indica che “il Comitato ritiene che non sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%”.