Fed: “Necessari tassi di interesse alti per più tempo”

Due funzionari della Federal Reserve hanno rafforzato il messaggio secondo cui i tassi di interesse dovranno rimanere elevati per un periodo più lungo, enfatizzando la necessità di pazienza mentre la banca centrale attende ulteriori prove che l’inflazione stia diminuendo.

Parlando in un panel moderato dal Presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic, il capo della Fed di Cleveland Loretta Mester ha dichiarato che vuole vedere “alcuni mesi in più di dati che indichino un’inflazione in discesa” prima di tagliare i tassi.

La Presidente della Fed di Boston Susan Collins, dal palco alla Conferenza sui Mercati Finanziari della Fed di Atlanta, in Florida, ha indicato il desiderio di vedere ulteriori prove che le pressioni sui prezzi si stiano muovendo verso l’obiettivo del 2% della banca centrale.

“Penso che questo sia un un periodo in cui la pazienza è davvero importante. Penso che i dati siano stati molto misti,” ha detto Collins, che quest’anno non vota sulla politica monetaria. “Ci vorrà più tempo di quanto avevo precedentemente pensato.”

Ha aggiunto che la politica attuale potrebbe ulteriormente pesare sull’economia in futuro.

Il governatore della Fed Christopher Waller ha detto separatamente che la banca centrale potrebbe considerare di tagliare i tassi più avanti quest’anno se ci saranno “alcuni mesi in più” di buoni dati sull’inflazione.

Bostic ha ribadito la sua visione che l’inflazione continuerà a diminuire lentamente e che la politica della Fed rimarrà restrittiva.

Mester lascerà il suo incarico a giugno quando scadrà il suo mandato. Nei giorni scorsi ha affermato che tre tagli dei tassi non sono più appropriati nel 2024 visti i deludenti dati sull’inflazione nel primo trimestre.

Sia Bostic che Mester votano quest’anno sul comitato per la politica monetaria della Federal Open Market Committee.