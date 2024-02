Fastweb: entrano 530mila nuovi clienti a fine 2023

Alla fine del 2023, Fastweb ha visto l’ingresso di 530.000 nuovi clienti nei vari segmenti, tra cui i servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, registrando un aumento dell’8% rispetto al totale della base clienti al 31 dicembre 2022.

In particolare, la base clienti del mercato fisso (retail e wholesale) è cresciuta del 3,4%, raggiungendo i 3,25 milioni di clienti.Al 31 dicembre 2023 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 2.633 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Crescita dei margini con l’EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) che si attesta a 817 milioni di euro (+3% rispetto allo stesso periodo del 2022). L’EBITDA complessivo raggiunge quota 872 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto al 2022. Il FCFproxy (calcolato come EBITDAaL – Capex) raggiunge 194 milioni di euro.