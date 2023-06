01/06/2023 08:48

Le Borse europee si preparano ad aprire la prima seduta del mese di giugno in rialzo in scia alla notizia del via libera da parte della Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti al Fiscal Responsibility Act, ovvero il testo dell’accordo raggiunto nel fine settimana tra il presidente americano Joe Biden e lo Speaker […]