Evergrande: ordinata liquidazione dal Tribunale di Hong Kong

In seguito a numerosi rinvii, il tribunale di Hong Kong ha finalmente decretato l’ordine di liquidazione per Evergrande, il colosso immobiliare in crisi. Questa azienda cinese, che dal 2021 si trova in default, aveva precedentemente presentato domanda di fallimento negli Stati Uniti nell’agosto 2023.

Paragrafo 2: L’udienza per la richiesta di liquidazione si è svolta il 29 gennaio, con un procedimento tempestivo. La giudice Linda Chan ha riconosciuto l’inefficacia delle discussioni sul piano di ristrutturazione e la mancanza di un piano credibile da parte di Evergrande. L’azienda, afflitta da debiti che superano i 300 miliardi di dollari, ha già dovuto rispondere a una richiesta di liquidazione da parte dei suoi creditori, e stava cercando di elaborare un nuovo piano di riorganizzazione del debito.

Secondo la giudice Chan, però, dopo un anno e mezzo di sforzi, i progressi nel presentare il piano di ristrutturazione sono stati insufficienti e le attività dell’azienda non sono state sufficienti a coprire i debiti. La sentenza di liquidazione segna un capitolo finale per il colosso immobiliare, evidenziando le sfide che il settore immobiliare cinese deve affrontare.