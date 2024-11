Eurozona, inflazione stabile ad ottobre 2024: i dati di Eurostat

La stabilità dei prezzi al consumo nell’Eurozona è stata confermata per il mese di ottobre 2024, con un incremento del 2% su base annua, come indicato dall’Ufficio statistico europeo, Eurostat. Questo dato si allinea perfettamente con la stima preliminare e rappresenta un aumento rispetto al +1,7% registrato nel mese precedente. Su base mensile, i prezzi mostrano una crescita dello 0,3%, in linea con le previsioni preliminari, e un miglioramento rispetto al -0,1% del mese precedente.

L’inflazione core, che esclude le componenti più volatili come cibi freschi, energia, alcool e tabacco, si attesta al 2,7% su base annua, confermando sia la stima preliminare che i risultati del mese precedente. La variazione mensile dell’inflazione core è dello 0,2%, anch’essa in linea con le previsioni iniziali.