Eurozona, calo dell’attività produttiva con indice PMI manifatturiero in discesa

Il mese di novembre ha segnato una fase di debolezza per l’attività produttiva dell’Eurozona, con l’indice PMI manifatturiero, elaborato da S&P Global, che è sceso a 45,2 punti rispetto ai 46 punti registrati nel mese di ottobre. Questo calo evidenzia una contrazione nel settore, suggerendo una serie di sfide economiche per la regione.

Non solo il settore manifatturiero, ma anche l’indice Composito ha subito una flessione, scendendo a 48,1 punti dai 50 punti di ottobre, toccando i minimi degli ultimi dieci mesi. Anche il settore dei servizi non è stato immune, con un calo dell’indice a 49,2 punti, il livello più basso registrato nello stesso periodo. Il report sottolinea che “l’ottimismo sulle previsioni future è crollato ai minimi in poco più di un anno”, con le aziende che continuano a fronteggiare difficoltà nell’acquisire nuovi ordini. Questo trend negativo si è protratto per il sesto mese consecutivo, con un tasso di diminuzione elevato.