Euro Zona, la fiducia dei consumatori è in lieve miglioramento

L’ultimo sondaggio mensile condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN) ha rivelato segnali di miglioramento nella fiducia dei consumatori europei. La stima flash del dato sulla fiducia dei consumatori per il mese di maggio 2024 indica un livello pari a -14,3 punti nell’Eurozona, in lieve aumento rispetto ai -14,7 punti registrati ad aprile. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -14 punti.

Nel complesso dell’Unione Europea, l’indicatore di fiducia dei consumatori ha raggiunto i -13,2 punti, segnando un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto al mese precedente.