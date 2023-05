Eurispes: il 77,2% degli italiani dubita delle capacità del governo attuale

Secondo il 35° Rapporto Italia dell’Eurispes, il 77,2% degli italiani ritiene che il Governo in carica sia poco o per niente in grado di risanare i conti pubblici. Inoltre, il 65,8% degli intervistati esprime preoccupazione per la capacità del Governo di proteggere il Paese dal terrorismo internazionale, contrastare la microcriminalità (65%) e la criminalità organizzata (66,4%).

La sfiducia si estende anche al tema dell’immigrazione, con il 70% degli italiani che ritiene l’attuale Esecutivo non in grado di gestirlo adeguatamente. Per il 68,4% degli intervistati, il Governo non sarà in grado di rilanciare i consumi, combattere la disoccupazione (68,5%) o offrire prospettive ai giovani (68,3%). Inoltre, il 69,7% ritiene che i diritti non verranno incrementati, e la stessa percentuale esprime pessimismo riguardo alla capacità del Governo di garantire coesione e unità al Paese.