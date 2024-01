EssilorLuxottica per la prima volta al CES di Las Vegas

EssilorLuxottica sarà presente per la prima volta al Consumer Electronics Show (CES) che si svolge a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024, per presentare le ultime novità del Gruppo nel campo dell’elettronica di consumo.

“Grazie a un’esperienza decennale nel campo degli smart glasses, abbiamo affinato le nostre competenze in diversi ambiti, dalla ricerca e sviluppo alla produzione fino alla distribuzione, con importanti partnership e nuovi prodotti, come il recente lancio dei Ray-Ban Meta. Al CES, saremo tra i principali innovatori a livello mondiale con un prodotto, Nuance Audio, che ha il potenziale per migliorare la qualità della vita di oltre un miliardo di persone”, ha detto Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.