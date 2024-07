Eolo, chiuso l’anno fiscale 2023-2024 con un fatturato di 235,1 milioni di euro

Eolo, leader nel settore della banda ultra-larga wireless in Italia, ha concluso l’anno fiscale 2023-2024 a marzo con un fatturato di 235,1 milioni di euro, registrando un incremento del 7%. L’EBITDA ha raggiunto i 131,4 milioni di euro, con una crescita dell’8,7% e una marginalità del 55,9%.

La base clienti è aumentata del 5,4% rispetto all’anno precedente, superando i 675.000 utenti e portando la quota di mercato della banda ultra-larga al 3,5%. Eolo domina il segmento FWA, detenendo quasi il 31% del mercato.

Ad aprile 2024, Eolo ha stretto una partnership con Fastweb per utilizzare le frequenze a 26 GHz, migliorando ulteriormente la connettività FWA. Guido Garrone, amministratore delegato di Eolo, ha dichiarato: “Meno di un anno fa abbiamo riorganizzato l’azienda. I risultati di questo anno fiscale confermano che ha pagato. Oggi siamo sempre più il punto di riferimento della rete FWA in Italia, indispensabile per il contrasto al digital divide e digital speed divide in tutto il Paese”.