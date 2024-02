Eni sigla MoU con Indonesia: obiettivo accelerare decarbonizzazione

Eni sigla collaborazione con il Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie indonesiano. Questa collaborazione si concretizza in un memorandum d’intesa, firmato con l’intento di accelerare i programmi di decarbonizzazione nel Paese del Sud-Est asiatico.

L’accordo, come riportato in una nota ufficiale, si concentra su diverse aree di intervento. Tra queste spiccano lo sviluppo di bio-materiali destinati all’impiego come carburanti, e l’avanzamento di progetti specifici per la transizione energetica. Questi ultimi rappresentano un passo fondamentale verso un futuro energetico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Un ulteriore punto importante del memorandum riguarda le iniziative per la cattura del carbonio. Queste rappresentano una soluzione efficace per ridurre le emissioni di CO2 e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. In sintesi, l’accordo tra Eni e il Ministero indonesiano segna un passo avanti significativo nel percorso verso l’obiettivo di decarbonizzazione dell’Indonesia.