Eni: Plenitude in Borsa se mercato sarà favorevole

Eni pianifica di quotare Plenitude in Borsa, attendendo condizioni di mercato più favorevoli e meno incerte. Il gruppo energetico italiano risponde alle domande degli azionisti in vista dell’assemblea dei soci, prevista per il 10 maggio, che si terrà a porte chiuse per approvare il bilancio e rinnovare il consiglio di amministrazione.

Eni conferma l’obiettivo della quotazione di Plenitude anche in presenza di un eventuale ingresso di un investitore istituzionale. La società smentisce che la vendita di quote a un partner industriale o finanziario possa precludere la possibilità di una successiva quotazione in borsa, ribadendo la sua intenzione di portare la controllata sul mercato finanziario quando le condizioni saranno più favorevoli.