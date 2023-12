Eni avvia operazioni di gas nell’Impianto FLNG Tango nel Congo

Eni ha recentemente annunciato l’inizio delle operazioni di introduzione del gas nell’impianto di liquefazione naturale galleggiante (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG) Tango. Questo impianto è strategicamente posizionato nelle acque territoriali del Congo.

L’inizio delle operazioni di gas presso l’impianto FLNG Tango arriva in un tempo record di soli dodici mesi dopo la decisione finale di investimento. Questo rappresenta un traguardo significativo nel quadro del progetto Congo LNG. Il progetto si distingue per l’adozione di tecnologie all’avanguardia e per la sinergia con gli asset di produzione gas già esistenti.