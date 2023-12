Eni, arriva l’intesa su Plenitude: fondo Eip rileva quota fino al 9%

Eni annuncia l’accordo su Plenitude con l’ingresso di Energy Infrastructure Partners (‘EIP’), fondo specializzato in Renewables ed Energy Transition, come socio di minoranza. EIP entra in Plenitude acquisendo una quota fino al 9%, tramite sottoscrizione di un aumento di capitale, per un ammontare complessivo fino a 0,7 miliardi di euro, che valorizza l’equity di Plenitude post ingresso a circa 8 miliardi di euro. Considerando il debito, si legge in una nota, l’enterprise value di Plenitude risultante dall’operazione è di oltre 10 miliardi.

L‘incasso della transazione da parte di Plenitude rafforza il balance sheet riducendo il debito a supporto del perseguimento del piano strategico della società.