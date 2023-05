Enel: dimissioni di un consigliere

Enel ha reso noto che l’Avv. Annachiara Svelto ha rassegnato – nella serata di ieri e con effetto dalla data odierna – le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società.

Le dimissioni sono dovute all’inserimento dell’interessata in una lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Terna, presentata in vista dell’Assemblea degli azionisti di tale società convocata per il 9 maggio 2023, e tengono conto della incompatibilità prevista nello statuto di Terna tra la carica di amministratore di società che esercitano attività di generazione o fornitura di energia elettrica o gas e la carica di amministratore di Terna.

L’Avv. Svelto, in qualità di Amministratore indipendente di Enel, ha ricoperto nel mandato 2020/2022 anche la carica di Presidente del Comitato per le Parti Correlate e di membro del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Alla data odierna l’Avv. Svelto non possiede azioni Enel.