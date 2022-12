Elon Musk non è più la persona più ricca del mondo: superato dal patron di LVHM

Elon Musk non è più la persona più ricca del mondo. Secondo Forbes, il patron di Tesla, Space X e Twitter per citarne alcuni, ha ceduto il titolo al presidente e amministratore delegato di LVMH Bernard Arnault alla chiusura di Wall Street di ieri, lunedì 12 dicembre.

Le azioni di Tesla hanno chiuso in ribasso di circa il 6,3% e quest’anno hanno più che dimezzato il loro valore, in parte a causa di una svendita accelerata sulla scia dell’acquisizione di Twitter da parte di Musk per 44 miliardi di dollari. La ricchezza di Musk, in gran parte legata alle azioni Tesla, è stata alimentata da un’impetuosa ascesa del prezzo delle azioni della casa automobilistica, che è schizzato di oltre il 1.000% in due anni. Arnault, attraverso veicoli di partecipazione e trust di famiglia, possiede poco più del 60% della classe di azioni con diritto di voto di LVMH, secondo i documenti della SEC. Secondo Forbes, Arnault ha un valore di 186,2 miliardi di dollari. Secondo i dati di FactSet, Musk possiede attualmente il 14,11% delle azioni in circolazione di Tesla, per un valore di mercato di 530 miliardi di dollari. Musk possiede anche più del 40% delle azioni di SpaceX, aggiungendo miliardi sulla carta al suo patrimonio netto, sulla base di una valutazione del mercato privato di 125 miliardi di dollari del giugno 2022.

Il Bloomberg Billionaires Index, che utilizza metodologie leggermente diverse, classifica Musk ancora come la persona più ricca del mondo, con 168 miliardi di dollari rispetto ai 167 miliardi di Arnault.