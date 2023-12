Edison Rinnovabili: 80MW da nuovi impianti fotovoltaici in Piemonte e Sicilia

Edison Rinnovabili, controllata di Edison, ha completato a dicembre 2023 la costruzione di 8 nuovi impianti fotovoltaici in Piemonte e Sicilia. Questo importante passo avanti consente all’azienda di raddoppiare la sua capacità installata da fotovoltaico, portandola a 160MW. Questo risultato è in linea con l’ambizioso impegno di crescita organica di Edison, che prevede di investire 5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030. L’obiettivo? Accrescere la capacità da fonti rinnovabili dagli attuali 2GW a 5GW.

Nello specifico, 6 nuovi impianti fotovoltaici sono stati costruiti in provincia di Torino e di Alessandria, per una capacità complessiva di 34MW. In Sicilia, in provincia di Enna, sono stati realizzati 2 nuovi impianti per un totale di 46MW.