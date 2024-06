eBay non accetterà più American Express, commissioni troppo alte

eBay smetterà di offrire American Express come opzione di pagamento sul suo marketplace online a causa delle “commissioni inaccettabilmente alte”, secondo un’email visionata da Bloomberg News che la compagnia prevede di inviare ai clienti.

eBay prevede di notificare ai clienti questa settimana il cambiamento, che avrà effetto il 17 agosto.

“Dopo attenta considerazione, eBay ha deciso di non accettare più American Express a livello globale a partire dal 17 agosto a causa delle commissioni inaccettabilmente alte che American Express addebita per l’elaborazione delle transazioni con carta di credito,” afferma l’email.

Le due aziende sono state coinvolte in negoziazioni riguardo le tariffe di sconto ai commercianti – conosciute anche come commissioni di interscambio – che Amex addebita al momento della vendita. Le commissioni, addebitate ogni volta che una carta viene utilizzata in una transazione dalla rispettiva rete di pagamenti, sono da tempo un problema per i commercianti. Un gruppo commerciale ha dichiarato che i rivenditori hanno pagato oltre 172 miliardi di dollari in commissioni per l’elaborazione delle carte l’anno scorso.

Amex, tuttavia, ha dichiarato che le sue ricerche mostrano che le sue commissioni sono paragonabili a quelle che eBay deve pagare per accettare carte simili su altre reti, come Visa e Mastercard, fornendo al contempo più valore.

“I titolari di carte American Express hanno una dimensione media della transazione su eBay che è più del doppio della dimensione della transazione delle carte di altre reti,” ha dichiarato Amex con sede a New York. “Riteniamo che la decisione di eBay di eliminare American Express come scelta di pagamento per i consumatori sia incoerente con il loro desiderio dichiarato di aumentare la concorrenza al punto vendita.”

eBay ha perso una quota significativa di mercato a favore di altri giganti dell’e-commerce come Amazon e Walmart negli ultimi anni, e il mese scorso ha fornito un’outlook sugli utili per il trimestre corrente inferiore alle aspettative. A livello globale, si stima che i consumatori spenderanno 73,4 miliardi di dollari sul marketplace quest’anno, secondo le stime medie degli analisti raccolte da Bloomberg.