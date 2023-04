Ebay alza il velo sui conti: ricavi a $2,5 mld

Le azioni di EBay hanno guadagnato oltre il 2,5% nel premercato di giovedì, in seguito ai risultati del primo trimestre dell’azienda, con un utile per azione di 1,11 dollari, superiore alle stime di consenso di 1,07 dollari.

I ricavi sono cresciuti dell’1% rispetto all’anno precedente (+3% su base neutrale), raggiungendo i 2,5 miliardi di dollari, al di sopra del consenso di 2,49 miliardi di dollari. Il Gross Merchandise Volume (GMV) è sceso del 5% su base annua (-2% su base neutrale) a 18,4 miliardi di dollari.

Per il secondo trimestre del 2003, la società prevede un EPS compreso tra 0,96 e 1,01 dollari, rispetto al consenso di 0,99 dollari, e un fatturato compreso tra 2,47 e 2,54 miliardi di dollari, rispetto al consenso di 2,43 miliardi di dollari. Inoltre, la società ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,25 dollari per azione, pagabile il 16 giugno 2023, agli azionisti registrati al 1° giugno 2023.