Distribuzione Elettrica Adriatica sbarca su Euronext Growth Milan

Distribuzione Elettrica Adriatica (DEA) sbarca su Euronext Growth Milan. Con la quotazione di DEA, operatore attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, salgono a nove le ammissione sul listino dedicato alle piccole e medi imprese. Si tratta della ventisettesima ammissione del 2024 su Euronext.

In fase di collocamento Distribuzione Elettrica Adriatica ha raccolto 7,9 milioni di euro.

“Il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e ci prepara a nuove opportunità di crescita. La quotazione in Borsa Italiana ci mette a disposizione nuovo capitale, necessario per consolidare la nostra posizione tra i leader del mercato e finanziare lo sviluppo, consentendoci di continuare il percorso di acquisizioni e di entrare nell’élite dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali, qualificati per le gare per le concessioni della distribuzione di energia elettrica dal 2030. Negli ultimi anni, abbiamo sfruttato al meglio le opportunità di un mercato dinamico, incrementando la nostra crescita. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell’Ipo, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti”, ha dichiarato Massimiliano Riderelli Belli, direttore generale di DEA.