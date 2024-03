Utile lordo a 11,91 milioni di euro, utile netto pari a 8,2 milioni di euro, patrimonio netto a 37,6 milioni di euro: sono alcuni dei dati resi noti per il 2023 da Directa Sim.

I conti in essere sono pari a 78.132, in salita del 27,3% rispetto al 2022 e un totale di asset clienti pari a 4681milioni. Il gruppo propone un dividendo di 0,17 euro per azione, per un controvalore complessivo di 3,187milioni di euro.