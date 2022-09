Digital360 mette le mani sul 51% della colombiana X3 Media S.A.S.

DIGITAL360 ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota pari al 51% della società X3 MEDIA in Colombia. X3 Media è un’agenzia specializzata in Martech e Salestech con sede a Bogotà. Come in altre parti del mondo, in America Latina il mercato della trasformazione digitale dei processi di marketing e di vendita (Martech e Salestech) sta assumendo una rilevanza sempre maggiore, anche a seguito dell’accelerazione derivante dal periodo di pandemia, che ha spinto le imprese B2B ad un ripensamento in chiave digitale dei principali processi legati al marketing e alle vendite.

L’accordo, si legge nella nota, prevede che la cessione del 51% delle quote avvenga per un corrispettivo pari a 204.000 euro, pagabili per cassa al momento del closing. L’accordo tra le altre pattuizioni prevede, secondo uno schema acquisitivo consolidato ed utilizzato più volte con successo in passato, che i soci venditori Claudia Méndez e Yesid Méndez siano designati consiglieri di amministrazione – unitamente a 3 membri nominati da D360 – e, in continuità rispetto all’attuale situazione gestionale, continueranno a svolgere il ruolo di manager per almeno 3 anni dall’acquisizione.

L’accordo prevede infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio relativo al 31/12/2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49% di X3 Media, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell’EBITDA realizzato dalla società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.