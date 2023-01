DBA Group: incarico per l’elettrificazione delle banchine presso il Porto di Civitavecchia

DBA Group, attraverso la controllata BA PRO, ha avviato lavori per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di elettrificazione delle banchine del Porto di Civitavecchia (Cold Ironing) da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (quota RTI 42%), in raggruppamento temporaneo di impresa con RINA Consulting (quota RTI 23%), Galileo Engineering (quota RTI 30%) e C.&G. Engineering Services (quota RTI 5%), anch’essa società controllata da DBA Group al 100%.

L’Importo complessivo a base d’asta è pari a 1.131.848,82 euro e il contratto prevede un valore per DBA PRO e C.&G.

Engineering Serices pari a 373.549 euro, di competenza nell’esercizio 2023. L’intera procedura si concluderà entro il primo semestre 2023. Il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica erogato dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa permetterà all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale di accedere agli interventi previsti e finanziati dal PNNR nazionale necessari al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, fissati dall’Unione Europea, per la costruzione degli impianti di Cold Ironing.