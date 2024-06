Dazi auto Cina, la reazione di ACEA alla decisione della Commissione Europea

L’ACEA, l’associazione che rappresenta i produttori di auto in Europa, ha accolto la decisione della Commissione Europea di introdurre dazi compensativi provvisori sulle importazioni di auto elettriche fabbricate in Cina, una misura presa a seguito dei risultati preliminari di un’indagine avviata l’anno scorso.

Secondo l’ACEA, infatti, il commercio libero ed equo è cruciale per lo sviluppo di un’industria automobilistica europea competitiva a livello globale. L’associazione ha sottolineato che una concorrenza sana promuove l’innovazione e amplia la scelta per i consumatori. Tuttavia, un commercio equo significa anche garantire condizioni di parità per tutti i partecipanti del mercato.