Corea del Sud: banca centrale alza tassi di 25 punti base per combattere inflazione

La banca centrale della Corea del Sud torna in azione sui tassi, ma con una stretta meno aggressiva. L’istituto centrale asiatico ha annunciato di avere alzato i tassi principali di riferimento (tasso Repo a 7 giorni) di 25 punti base, dal 2,25% al 2,5 per cento. La stretta monetaria è in linea con le attese. Nella riunione di luglio il rialzo era stato pari a 50 punti base, mentre oggi la Bank of Korea ha optato per “una battaglia meno aggressiva contro l’inflazione”.