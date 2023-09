Confesercenti, Pil: detassazione aumenti e tredicesime è via maestra

Le stime Istat “sono in linea con quanto riscontrato con il clima di fiducia delle imprese: la componente del Pil legata ai consumi continua a registrare risultati negativi. Dati preoccupanti che invitano alla riflessione: in un quadro in cui le nascite di imprese del commercio sono crollate, occorrono interventi immediati e decisi a sostegno dell’economia. A partire proprio dai consumi: gli spazi di manovra si restringono, per cui e’ necessario puntare con forza su misure che possano far ripartire la spesa delle famiglie. La detassazione degli aumenti contrattuali e delle tredicesime e’ la via maestra.