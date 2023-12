Crescita del PIL dello 0,8% quest’anno e dello 0,9% nel 2024, secondo Mariano Bella, presidente di Confcommercio.

Crescita dell’occupazione, taglio del cuneo fiscale e contributivo, frenata dell’inflazione rafforzano la fiducia per i consumi di Natale. Anche i minori costi energetici contribuiscono a ridurre l’incertezza per il 2024, che sara’ un anno certamente impegnativo soprattutto per la difficile situazione internazionale”.