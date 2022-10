Compass cresce nel Buy Now Pay Later (BNPL) con due operazioni

Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha portato a termine due operazioni nel comparto del Buy Now Pay Later (BNPL) finalizzate ad accelerare la propria crescita nel segmento della dilazione di pagamento sui canali digitali, già intrapresa con successo con il prodotto PagoLight.

Nel dettaglio, Compass ha acquisito il 19,5% di HeidiPay, società fintech basata in Svizzera e specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali a supporto del BNPL nel mondo dell’e-commerce. Operativa dal 2021, la società ha sviluppato accordi con importanti distributori e con marchi di lusso e oggi è dotata dei più importanti plug-in di mercato già attivabili per offerte multi-paese; la seconda operazione è l’acquisto del 100% di Soisy, società fintech operativa in Italia caratterizzata da un forte know-how nell’offerta di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi su piattaforme di e-commerce. Fondata nel 2017, la società ha sviluppato accordi con 800 e-tailers e può contare su oltre 70mila clienti e un erogato annuo di €50mln.

“Queste due operazioni hanno per noi una forte valenza strategica e industriale, coerente con il percorso di innovazione intrapreso a livello di Gruppo – commenta Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca. Dalla sinergia con queste due società acquisiremo, infatti, know-how e asset tecnologici di ultima generazione, che rappresenteranno un’opzione di valore importante in un comparto, come quello della dilazione di pagamento, in forte evoluzione. La valorizzazione di queste acquisizioni farà, inoltre, da volano per lo sviluppo dell’attività di acquisizione di nuovi clienti, non solo in Italia ma anche all’estero “, conclude Alberto Nagel.