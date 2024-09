Commerzbank, l’appello dei sindacati tedeschi contro l’acquisizione di UniCredit

Il sindacato tedesco Ver.di e il consiglio aziendale di Commerzbank hanno lanciato un appello al governo federale affinché prenda una posizione chiara contro un’eventuale acquisizione della banca da parte di UniCredit. Secondo un comunicato di Ver.di, l’obiettivo è collaborare con i dipendenti per mantenere Commerzbank forte e indipendente.

Il sindacato ha dichiarato: “Questo è l’unico modo per continuare il percorso di successo che abbiamo intrapreso”. La stessa posizione è stata espressa dal consiglio aziendale della banca. Uwe Tschaege, presidente del consiglio, ha sottolineato l’importanza di garantire l’indipendenza e la sopravvivenza futura di Commerzbank: “Un’acquisizione da parte di UniCredit non soltanto metterebbe a rischio i successi raggiunti in questi anni, ma metterebbe inoltre in pericolo i posti di lavoro dei nostri colleghi”.

Tschaege ha aggiunto che il governo federale non dovrebbe vendere ulteriori azioni di Commerzbank e dovrebbe schierarsi a favore del mantenimento dell’indipendenza della banca, nell’interesse dell’economia tedesca. Il vice presidente Sascha Uebel ha inoltre precisato che, secondo le loro previsioni, un’acquisizione da parte di UniCredit comporterebbe una profonda ristrutturazione con conseguenti tagli di posti di lavoro.