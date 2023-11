Commerzbank alza stime su utili e annuncia buyback

Commerzbank ha aggiornato i suoi obiettivi di utili per l’anno corrente da 1,8 a circa 2,2 miliardi di euro, dopo i conti sopra le attese del terzo trimestre.

Il target sul margine di interesse è stato portato da 8 miliardi a oltre 8,1 miliardi di euro, sostenuta dall’aumento dei tassi di interesse. La banca ha anche annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 600 milioni di euro ($641 milioni).

La banca tedesca è stata uno dei principali beneficiari degli aumenti dei tassi da parte della Bce, in quanto basa fortemente il suo business sui prestiti a consumatori e aziende e ha un grande volume di depositi su cui paga interessi relativamente bassi.

Dopo una serie di ristrutturazioni, Commerzbank ha iniziato a restituire valore agli azionisti, dopo un lungo periodo in cui gli azionisti hanno ricevuto pochi o nessun dividendo.

La banca ha annunciato che cercherà di rafforzare la sua base di ricavi attraverso l’espansione selettiva del suo business con i clienti, con un focus su digital banking, gestione patrimoniale e finanza sostenibile. Commerzbank intende ridurre il rapporto tra i costi e il reddito al 55% entro il 2027 e punta a un profitto di circa 3,4 miliardi di euro entro tale data.

Commerzbank si è impegnata a restituire una quota maggiore dei suoi profitti, nel tentativo di rispettare l’impegno di pagare 3 miliardi di euro agli azionisti per il reddito netto maturato dal 2022 al 2024. Ha aumentato la quota di distribuzione prevista a più del 50% per gli anni dal 2025 al 2027 e almeno il 70% per il 2024.

Per l’anno in corso, Commerzbank prevede ora di destinare meno di 700 milioni di euro per le perdite su prestiti, rispetto alla precedente stima inferiore a 800 milioni di euro.