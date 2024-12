Cina: pronto aumento del deficit di bilancio al 4% del Pil

Secondo quanto riportato da Reuters, la scorsa settimana, i leader cinesi hanno raggiunto un accordo per aumentare il deficit di bilancio al 4% del Prodotto Interno Lordo (PIL) per l’anno prossimo, stabilendo un nuovo record, mentre continuano a puntare su un obiettivo di crescita economica del 5%.

Il nuovo piano di deficit si confronta con un target iniziale del 3% del PIL per il 2024, ed è in linea con una politica fiscale ‘più proattiva’ delineata dai funzionari di spicco dopo l’incontro del Politburo di dicembre e la Central Economic Work Conference (CEWC) della scorsa settimana, dove gli obiettivi sono stati concordati ma non annunciati ufficialmente.

L’aggiunta di un punto percentuale di PIL in spesa equivale a circa 1,3 trilioni di yuan (179,4 miliardi di dollari). Ulteriori stimoli saranno finanziati attraverso l’emissione di obbligazioni speciali fuori bilancio.

Questi obiettivi di solito non vengono annunciati ufficialmente fino a un incontro parlamentare annuale a marzo. Potrebbero ancora cambiare prima della sessione legislativa.

Il più forte impulso fiscale previsto per il prossimo anno fa parte dei preparativi della Cina per contrastare l’impatto di un atteso aumento delle tariffe statunitensi sulle importazioni cinesi con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca a gennaio.

Le due fonti hanno affermato che la Cina manterrà un obiettivo di crescita del PIL invariato intorno al 5% nel 2025.