Chip: amministrazione Biden valuta nuove restrizioni per la Cina

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti potrebbe vietare le consegne di chip da Nvidia e altri produttori verso clienti in Cina a partire dal prossimo mese, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza della situazione.

Nvidia, che produce chip grafici per ChatGPT di OpenAI e per i chatbot Bard di Alphabet, ha risposto ai controlli del governo creando una versione dei suoi chip AI per il mercato cinese chiamata A800, inizialmente al di sotto delle soglie di prestazione delineate dal Dipartimento del Commercio.

Quel chip ha sostituito l’A100, ampiamente utilizzato nei data center per eseguire calcoli per l’AI. Le nuove restrizioni contemplate dal dipartimento vieterebbero la vendita anche dei chip A800 senza una licenza, secondo quanto riportato dal quotidiano.

Altri paesi si stanno unendo agli Stati Uniti nel vietare alcune tecnologie di semiconduttori alla Cina. Il governo olandese sta pianificando di pubblicare nuovi controlli di esportazione che limiteranno le spedizioni di tre modelli di macchine di ASML Holding verso Pechino già da questa settimana. Anche il Giappone si è unito agli Stati Uniti e ai Paesi Bassi, limitando le spedizioni di alcuni prodotti alla Cina.