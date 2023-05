Cathie Wood: Nvidia è troppo costosa, Tesla beneficerà del boom dell’AI

Cathie Wood, gestore dell’exchange-traded fund ARK Innovation , ha dichiarato nella tarda serata di lunedì che la recente beniamina del mercato azionario Nvidia Corporation ha un prezzo “anticipato” e che Tesla è posizionata in modo da beneficiare delle recenti scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale.

In una serie di tweet, Wood ha criticato l’obiettivo di Nvidia di un aumento delle vendite di 25 volte per il 2023 e ha affermato che altri operatori beneficeranno probabilmente di più del boom dell’intelligenza artificiale. In particolare, il produttore di auto elettriche Tesla è il beneficiario “più ovvio” dei recenti progressi dell’IA, ha affermato Wood, citando la spinta dell’azienda verso la tecnologia di guida autonoma.