Carrefour crolla in borsa a Parigi: -9% in apertura

Carrefour ha subito un duro colpo alla Borsa di Parigi, con una perdita del 9% che ha portato il titolo a 13,22 euro, il livello più basso degli ultimi tre anni. Questo crollo è avvenuto in seguito alla diffusione di indiscrezioni secondo cui il Ministero dell’Economia francese avrebbe richiesto una multa salatissima per il gruppo a causa dello squilibrio nelle relazioni contrattuali con i negozi in franchising.

Secondo ‘La Lettre’, il Ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha raccomandato l’imposizione di una multa di 200 milioni di euro, accusando Carrefour di pratiche abusive nei confronti dei suoi affiliati e locatari. Il rapporto contrattuale tra Carrefour e i negozi in franchising è stato giudicato troppo squilibrato, in particolare a causa di una decina di clausole specifiche.