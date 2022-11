Caro bollette: gli interventi allo studio del governo Meloni

Tra 18 e 20 miliardi di euro sul piatto per arginare il caro bollette. E’ questa la cifra che riportano diversi quotidiani che avrebbe a disposizione il Governo per ulteriori interventi sulla riduzione dei costi energetici.

Tra gli interventi allo studio del Governo, come ricorda Equita, troviamo l’estensione delle misure relative al bonus sociale e ai crediti di imposta per le imprese, la sospensione degli oneri di sistema anche per i prossimi trimestri, la riduzione aliquote IVA fino all’aumento della produzione nazionale di gas. Da verificare l’atteggiamento del Governo sul tema delle possibili modifiche alla normativa sulla tassazione degli extraprofitti, che potrebbe essere trasformata in una addizionale IRES/IRAP (potenzialmente negativo per tutto il settore Energia) sostiene Equita Sim.