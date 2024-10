Brembo acquisisce il produttore di sospensioni Öhlins per 370 mln

Brembo ha raggiunto un accordo per acquisire il 100% di Öhlins Racing, produttore di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket.

La società svedese ha una forte presenza internazionale, con 500 risorse dislocate tra due stabilimenti produttivi, in Svezia e Thailandia, due centri di ricerca e sviluppo in Svezia e Thailandia e quattro sedi commerciali e di testing negli Stati Uniti, in Germania, Thailandia e Svezia.

La tecnologia delle sospensioni Öhlins è rinomata per precisione, prestazioni e innovazione. ‘offerta comprende ammortizzatori, forcelle, software e algoritmi e accessori per i segmenti di primo equipaggiamento e aftermarket. L’azienda ha anche una forte tradizione nel mondo racing, con un’ampia presenza nei campionati di MotoGP, Formula 1, World Superbike, NASCAR.

Si prevede che Öhlins Racing chiuda il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari ed un margine Ebitda rettificato previsto compreso tra il 21% e 22%.

Questa operazione rappresenta la maggiore acquisizione di sempre nella storia di Brembo. Il corrispettivo della transazione è 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario.

Il perfezionamento dell’acquisizione, soggetta all’approvazione delle autorità, è previsto per l’inizio dell’anno prossimo.