La banca centrale del Brasile ha alzato il tasso di interesse Selic di 50 punti base, al 13,75%, come da attese. Il Banco Central do Brasil ha detto che “valuterà la necessità di procedere a un altro rialzo di intensità minore nel prossimo meeting” e che eventuali “future mosse di politica monetaria potrebbero essere riviste per assicurarsi che l’inflazione converga verso il target”.